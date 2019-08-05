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الرئاسة الفلسطينية تؤكد دعمها لحق الصين في سيادتها على هونغ كونغ

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الرئاسة الفلسطينية تؤكد دعمها لحق الصين في سيادتها على هونغ كونغ الرئاسة الفلسطينية تؤكد دعمها لحق الصين في سيادتها على هونغ كونغ

وجددت الرئاسة الفلسطينية، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الاثنين، التأكيد على موقف دولة فلسطين الثابت والداعم لحق جمهورية الصين الشعبية في الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها وبخاصة في هونغ كونغ، ورفضها لأي تدخل أجنبي، ومحاولات زعزعة الاستقرار فيها".

وبحسب "وفا"، أشادت الرئاسة الفلسطينية بالموقف الصيني الثابت لدعم الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبدأت الاحتجاجات كرد‭ ‬غاضب على قانون التسليم الذي جرى تعليقه لكنها توسعت للمطالبة بمزيد من الديمقراطية‭ ‬واستقالة كاري لام رئيسة المنطقة.

وأصبحت الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية في هونغ كونغ منذ أن أعيدت إلى الحكم الصيني قبل 22 عاما.

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