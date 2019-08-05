الحرب التجارية الشاملة قد تكلف الاقتصاد العالمي 1.2 تريليون دولار

مباشر: أفاد تقرير حديث أن التصعيد الأخير في الحرب التجارية قد يكبد الاقتصاد العالمي الهش بالفعل خسائر جمة.

وأوضح تقرير لوكالة "بلومبرج إيكونوميكس" اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أقل بنحو 0.6 بالمائة في عام 2021 حال حدوث حرب تجارية شاملة مقارنة مع سيناريو عدم وجود حرب تجارية.

ومن شأن فرض ضرائب بنسبة 25 بالمائة على التجارة المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين وهبوط أسعار الأسهم بنحو 10 بالمائة نتيجة لذلك أن يتسببا في خسائر قدرها 1.2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي، وفقاً لتقرير الوكالة.

الأثر الاقتصادي للحرب التجارية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي - (المصدر: بلومبرج إيكونوميكس)

وتشهد الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين انتكاسة من جديد على الرغم من الهدنة التجارية الثانية المعلنة قبل شهرين.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي بفرض رسوماً قد تتجاوز 25 بالمائة على فاتورة من المنتجات الصينية تصل قيمتتها إلى 300 مليار دولار.

فيما تعهدت الصين بالرد الانتقامي على هذه التهديدات، لتسمح اليوم بهبوط اليوان مع مطالبة الشركات التابعة لها بتعليق واردات المنتجات الزراعية الأمريكية.