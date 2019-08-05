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الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى في 23 شهراً أمام اليورو

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الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى في 23 شهراً أمام اليورو الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى في 23 شهراً أمام اليورو

مباشر: هبط الجنيه الإسترليني أمام اليورو لأدنى مستوى في 23 شهراً، كما تراجع أمام الدولار قرب أدنى مستوى في 31 شهراً، مع المخاوف المتعلقة بشأن البريكست.

وفي الأسبوع الماضي فشل حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتخابات تشريعية فرعية في دائرة بريكون ورادنورشاير بمنطقة ويلز.

وتفوقت الليبرالية الديموقراطية المؤيدة لأوروبا جين دود على المحافظ كريس ديفيز بأكثر من 1420 صوتا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد في عدة مواقف أنه سينفذ البريكست في الموعد المتفق عليه في 31 أكتوبر/تشرين الأول ما فتح التكهنات أمام إمكانية تنفيذه دون اتفاق.

وفي يوم السبت الماضي، صرح وزير بريطانيا لشئون البريكست بأن قادة الاتحاد الأوروبي عليهم أن يمنحوا مسؤول التفاوض لديهم تفويض بمراجعة الاتفاق الخاص بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، "وإلا خيار تنفيذ البريكست دون اتفاق سيلوح في الأفق".

وبحلول الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام اليورو بنحو 0.6 بالمائة عند 0.9190 إسترليني، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/آيلول 2017.

وخلال تلك الفترة استقرت العملة البريطانية أمام الدولار مُسجلة 1.2160 دولار، بعد أن تراجعت عند 1.2102 دولار في وقت سابق من التعاملات قرب أدنى مستوى في 31 شهراً.

مباشر (اقتصاد)

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