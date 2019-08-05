بالتفاصيل.. مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين ببرنامج "نطاقات"

الرياض – مباشر: أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج "نطاقات".

ودعت الوزارة عموم المواطنين والمهتمين للمشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة القرار.

يذكر أن "نطاقات" هو مبادرة من وزارة العمل السعودية لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودي حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها.

ويقسم نطاقات المنشآت إلى قسمين: المنشآت ذات عمالة أقل من 10 والمنشآت ذات العمالة أكثر من 10 عمال، ويشترط في الأولى وجود مواطن واحد فقط لتعطى المنشأة مميزات مبادرة نطاقات، وفي الثانية تشترط نسب توطين مختلفة.

وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وأشارت مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج "نطاقات"، إلى أنه يقصد بالفئات الخاصة لأغراض هذا القرار، أي من الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والسجناء المفرج عنه.

واشترطت المسودة لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال.

ووفقا للمسودة، يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري ألفي ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة ببرنامج نطاقات.

وتابعت: لا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن ألفي ريال في نسبة التوطين المحتسبة ببرنامج نطاقات".

المسودة:

وأكدت الوزارة، في وقت سابق، أن التعديلات الخاصة بآلية احتساب أجور المواطنين لايزال "مشروع مسودة".

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