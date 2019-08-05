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ضبط شبكة أنفاق وتحصينات للإرهابيين في ريف حماة السورية (صور)

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ضبط شبكة أنفاق وتحصينات للإرهابيين في ريف حماة السورية (صور) ضبط شبكة أنفاق وتحصينات للإرهابيين في ريف حماة السورية (صور)

يواصل عناصر الهندسة في الجيش السوري عملهم في تمشيط أوكار الإرهابيين وأماكن تحصنهم في القرى والمزارع التي حررها الجيش العربي السوري مؤخرا من الإرهاب بريف حماة الشمالي الغربي، وضبطوا من الأنفاق والتحصينات في مزارع حصرايا شمال شرق قريتي الجبين وتل ملح محفورة بمعدات تركية وعثروا بداخلها على كميات من الذخائر والقذائف المتنوعة، وذلك وفقا لوكالة "سانا".

وبيّن أحد عناصر الهندسة في تصريح أن "حفر الأنفاق تم بمعدات حديثة لإقامة التحصينات والدشم والخنادق وقد وجد هذا الأسلوب من خلال أعمال التمشيط في مناطق متعددة مثل الغوطة الشرقية والمنطقة الجنوبية التي حررها الجيش من براثن التنظيمات الإرهابية، ما يدل على التعاون الوثيق بين هذه التنظيمات وكيان العدو الإسرائيلي واستخبارات وخبراء تابعين للدول المعادية للسوريين ودولتهم".

وكشفت مصادر محلية وإعلامية في 22 الشهر الماضي أن إرهابيي "جبهة النصرة" المنتشرين في إدلب وريف حماة الشمالي تسلموا معدات حديثة أمريكية الصنع خاصة بحفر الأنفاق والخنادق وصلتهم عبر الأراضي التركية مع عدد من المهندسين الاختصاصيين من جنسيات عربية.

واستعادت وحدات من الجيش الأسبوع الماضي السيطرة التامة على قريتي "تل ملح" و"الجبين" بريف حماة الشمالي الغربي بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين فيهما وبسطت سيطرتها خلال الأسابيع الماضية على عدد من القرى والبلدات المتجاورة في أقصى الريف الشمالي الغربي لحماة وإدلب الجنوبي الغربي.

SputnikNews

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