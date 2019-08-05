أخبار عاجلة

إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
القراصنة الصينيون يخلطون بين سلطة الدولة والجريمة -
الشرطة البريطانية تحدد المجرمين عبر تطبيق هاتف ذكي -
مايكروسوفت تتيح لموظفيها الاستماع إلى مكالمات سكايب -
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس -
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية -
8 الصبح - حالة الطرق والازدحام المروري من خلال خرائط google maps -
مساء dmc - أميرة رضا : انهرت من رد فعل أستاذ خالد جلال لما أتفرج علي أدائي الفني -
مساء dmc - خالد جلال يتحدث بإنبهار عن دور شريف عرفة في إخراج فيلم الممر بصورة مختلفة -
مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

43 قتيلا في ضربة جوية على بلدة مرزق جنوبي ليبيا

Google+ Print

ونقلت وكالة "رويترز" عن محمد عمر، عضو المجلس البلدي لمرزق، القول إن "القصف الجوي نتج عنه 43 قتيلا و51 جريحا. هذه كحصيلة أولية".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، قصف عدة أهداف تابعة للمعارضة التشادية في مدينة مرزق، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش الليبي، في بيان: "سلاح الجو استهدف عدة أهداف تابعة للمعارضة التشادية حول مدينة مرزق".

وأضاف البيان: "اليوم نفذت عدة ضربات جوية... استهداف تجمع للعربات بمنطقة سدادة وتم تدميرها بالكامل، واستهداف بوابة تابعة لشورى بنغازي وتم تدمير العديد من العربات في هذا الموقع.. استهداف تجمع من العناصر والعربات بالقرب من خزان المياه شرق مدينة غريان".

وتابع البيان أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية لـ "دعم ومساندة القوات البرية المتقدمة إلى قلب عاصمتنا الحبيبة في معظم محاور القتال".

وأكد البيان: "كانت كل الضربات دقيقة ومركزة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية

الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية

دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة

دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة

بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية