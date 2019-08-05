عاصفة في الأسواق العالمية بعد رد الصين على قرارات ترامب

من: سالي إسماعيل

مباشر: تفاقمت حدة الأمور بين أكبر اقتصادين حول العالم وسط تكثيف التوترات التجارية ما ألقى بظلاله على الأصول المالية حول العالم اليوم الإثنين.

ودفع الهبوط في قيمة عملة الصين لمستويات هي الأدنى فيما يزيد عن عقد من الزمن المستثمرين بالأسواق المالية العالمية للتوجه نحو الأصول الآمنة في مسعى للتحوط من عدم اليقين الحالي.

وطلبت الحكومة الصينية من الشركات المملوكة لها تعليق وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، بحسب تقارير إعلامية.

كما سمح بنك الشعب الصيني لمتوسط نطاق تداول العملة بالهبوط إلى 6.9225 يوان لكل دولار في أضعف مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2018.

وتسبب ذلك في تجاوز الدولار الأمريكي حاجز الـ7 يوانات صينية للمرة الأولى منذ عام 2008.

وتأتي الردود الانتقامية من جانب الصين على خلفية التهديد الأمريكي في الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدايةً من الشهر المقبل.

وابتعد المستثمرون عن حيازة الأصول الخطرة مثل الأسهم وسط التوترات التجارية المتنامية من جديد بين الجانبين على الرغم من الهدنة المعلنة على هامش قمة مجموعة دول العشرين في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وتراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 1.7 بالمائة في ختام جلسة اليوم مسجلاً أدنى إغلاق في شهرين.

كما هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم بأكثر من 1 بالمائة مع وجود غالبية القطاعات داخل النطاق الأحمر.

وبحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.8 بالمائة مسجلاً 371.2 نقطة.

وتشير العقود المستقبلية لـ"وول ستريت" إلى أن مؤشر "داو جونز" سوف يبدأ التداولات بخسائر 328 نقطة مع هبوط بنحو 1.3 و1.7 بالمائة على الترتيب في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك".

وفي الأوقات التي تشهد ارتفاعاً في حالة عدم اليقين التجاري فإن الجميع يتكالب نحو الأصول الآمنة وعلى رأسها السندات الحكومية ما يدفع العائد على تلك الديون للهبوط مع وجود علاقة عكسية بينهما.

وخلال نفس التوقيت، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوان إلى 1.772 بالمائة كما هبط العائد على الديون الألمانية لنفس الآجل إلى -0.510 بالمائة.

وسجل كذلك العائد على ديون الحكومة البريطانية مستحقة السداد بعد 10 سنوات أدنى مستوى على الإطلاق قبل أن يقلص الهبوط قليلاً عند 0.515 بالمائة.

كما يلجأ المستثمرون إلى معدن الذهب كأحد الملاذات الآمنة، حيث حقق مكاسب تصل إلى 18 دولاراً في التعاملات الفورية بعدما وصل إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2013.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 1 بالمائة أو 14.70 دولار ليصل إلى 1472.20 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 1.2 بالمائة أو ما يعادل 17.92 دولار مسجلاً 1458.75 دولار للأوقية.

وتراجع اليوان الصيني بأكثر من 1.4 بالمائة أمام الدولار الأمريكي اليوم مسجلاً 7.0406 يوان لكل دولار.

وفي الوقت نفسه سيطرت الخسائر على العملات الآسيوية، لتنخفض الروبية الهندية بنحو 1.5 بالمائة مسجلة أكبر وتيرة هبوط في العام الحالي، حيث ارتفع الدولار إلى 70.6413 روبية.

وشهدت عملة كوريا الجنوبية خسائر بنسبة مماثلة 1.5 بالمائة أمام الورقة الخضراء ليرتفع الدولار إلى 1215.3 وون، ليكون عند أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2016.

ومع اعتبار الين الياباني والفرنك السويسري كعملات للملاذ الآمن، فإن المكاسب المحلوظة صاحبت العملتين في تعاملات اليوم.

وارتفع الين الياباني أمام الدولار بنسبة 0.5 بالمائة لتهبط العملة الأمريكية إلى 106.06 ين.

كما صعد الفرنك السويسري مقابل الورقة الخضراء بأكثر من 0.8 بالمائة ليتراجع الدولار إلى 0.9742 فرنك.

ورغم أن الورقة الخضراء كان ينظر إليها كأحد عملات الملاذ الآمن في أوقات التوترات التجارية إلا أن مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية تراجع بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 97.680.

وعلى صعيد آخر، تسببت الانتكاسة في الأوضاع التجارية في تراجع أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة على خلفية المخاوف من تأثر الطلب على الخام سلباً.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخامي برنت ونايمكس تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول وسبتمبر/أيلول بنحو 1.2 و1 بالمائة على الترتيب ليسجلا 55.09 و61.17 دولار للبرميل.