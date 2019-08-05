الجيش الليبي يعلن قصف أهداف تابعة للمعارضة التشادية وسط البلاد

وقال المركز الإعلامي للجيش الليبي، في بيان له اليوم الاثنين، "سلاح الجو استهدف عدة أهداف تابعة للمعارضة التشادية حول مدينة مرزق".

وأضاف البيان "اليوم نفذت عدة ضربات جوية... استهداف تجمع للعربات بمنطقة سدادة وتم تدميرها بالكامل، واستهداف بوابة تابعة لشورى بنغازي وتم تدمير العديد من العربات في هذا الموقع.. استهداف تجمع من العناصر والعربات بالقرب من خزان المياه شرق مدينة غريان".

وتابع البيان أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية لـ "دعم ومساندة القوات البرية المتقدمة إلى قلب عاصمتنا الحبيبة في معظم محاور القتال".

وأكد البيان "كانت كل الضربات دقيقة ومركزة".

وكانت حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس اتهمت الجيش الليبي بقصف أهداف في مرزق مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.