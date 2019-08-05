أخبار عاجلة

تقرير:اليابان تخطط لاستئناف تصدير بعض منتجات أشباه الموصلات لكوريا الجنوبية -
محصلة سلبية لـ6 شركات تأمين سعودية بالربع الثاني -
المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عاماً -
اليوم.. بدء إيداع دفعة "حساب المواطن" بحسابات المستفيدين السعوديين -
شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالاً -
ظريف يفتح ملف "مقتل خاشجقي" مجددا -
بعد الدعم والمناشدة... هل يصبح عبد الكريم الزبيدي المرشح الأقوى لرئاسة تونس؟ -
و بكرة أحلى | جمعية البر و التقوى قدرت توصل المساعدات لناس محتاجة صعب الوصول ليها -
خير أيام الله | امسك لسانك لا تشتم ولا تغتاب فى العشر الأوائل | 7-8-2019 -
مفقودون منذ غزو الكويت... بغداد تسلم رفات كويتيين أسرى لبلادهم   -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"السعودية رفضت لجوء الجيش الكويتي"... تغريدات تثير جدلا كبيرا

Google+ Print
"السعودية رفضت لجوء الجيش الكويتي"... تغريدات تثير جدلا كبيرا "السعودية رفضت لجوء الجيش الكويتي"... تغريدات تثير جدلا كبيرا

وقال الدويلة إن الجيش السعودي رفض في البداية منح الإذن للجيش الكويتي بدخول أراضي المملكة إبان الغزو العراقي للكويت، حين قرر جيش الكويت اللجوء للمملكة.

​وادّعى الدويلة وهو عسكري سابق، وسبق التحقيق معه في الإساة للرياض قبل إطلاق سراحه: "لا أعرف ماذا دار بين مقدمة اللواء وبين حرس الحدود من حوار، لكنني وصلت بعد صلاة المغرب ووجدت الضباط مجتمعين مع الرائد السعودي محمد سلمان العتيبي، وأظنه مساعد صويلح البقمي رحمه الله آمر قطاع الرقعي، ووجدت العقيد سالم يقول له أرجوك أبلغ قيادتك أن الجيش الكويتي مضطر للجوء إلى ".

وتابع: "لم يكن أمامنا أي خيارات إلا دخول السعودية بأسلحتنا أو تدمير سلاحنا والدخول كلاجئين للسعودية، فلم نكن نملك أي ذخيرة والعدو سيتبعنا بمجرد طلوع النهار، خاصة أن طائرات عراقية مرت فوق قواتنا وهي عند مركز الحدود السعودي، وبالتالي صرنا على يقين بأن طيران العدو سيقصفنا غدًا صباحًا".

وقال: "حين وصلت وجدت أن قواتنا لم تحصل على إذن بدخول السعودية، وقد مضى لها أكثر من ساعة، قلت للرائد راشد العتيبي: يا راشد أنا ناصر الدويلة، أبلغ حكومتك أن الجيش الكويتي يطلب اللجوء، وأن لنا دينًا في رقابكم واليوم لزومه، ولا عذر لكم، أو أننا سندمر أسلحتنا أمام مركزك، فقال قل خيرًا، نحن ننتظر الأمر".

وأضاف: "لم يطل الأمر كثيرًا، وكنا مجتمعين أمام بوابة المركز، فإذا بالرائد راشد سلمان العتيبي أو رائد آخر كان في مركز الحماطية يأتينا يعدو والبشر يتهلل في وجهه ويقول، الله يحييكم في ديرة ابن سعود ثم صاح وينك يا الدويلة؟ قلت عندك. قال حنا أهل اللازم وأبشر بسعدك نوفي الدين ونزيد عليه قلت كفو".

وتابع: "كان الانتظار صعبًا، وكانت تتقاذفنا الظنون ولم نكن نعلم أي شيء عن استضافة السعودية لأمير الكويت وحكومتها، وكان الإذن لنا بالدخول بمثابة حياة أخرى منحت لنا، ورفعوا الحاجز الساعة الثامنة، ودخلت وحدات اللواء للأراضي السعودية وشعرنا لأول مرة بالأمان، وهو موقف لا ننساه لأشقائنا في السعودية".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير