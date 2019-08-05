أخبار عاجلة

إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
القراصنة الصينيون يخلطون بين سلطة الدولة والجريمة -
الشرطة البريطانية تحدد المجرمين عبر تطبيق هاتف ذكي -
مايكروسوفت تتيح لموظفيها الاستماع إلى مكالمات سكايب -
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس -
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية -
8 الصبح - حالة الطرق والازدحام المروري من خلال خرائط google maps -
مساء dmc - أميرة رضا : انهرت من رد فعل أستاذ خالد جلال لما أتفرج علي أدائي الفني -
مساء dmc - خالد جلال يتحدث بإنبهار عن دور شريف عرفة في إخراج فيلم الممر بصورة مختلفة -
مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هبوط الدولار الأمريكي عالمياً مع تصعيد الحرب التجارية

Google+ Print
هبوط الدولار الأمريكي عالمياً مع تصعيد الحرب التجارية هبوط الدولار الأمريكي عالمياً مع تصعيد الحرب التجارية

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية لأدنى مستوى في أسبوع خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط تصعيد للحرب التجارية وزيادة تكهنات مزيد من خفض معدل الفائدة الأمريكية.

وجاء هبوط العملة الأمريكية اليوم بعد خفض البنك المركزي الصيني السعر المرجعي لليوان وهبوط العملة لأدنى مستوى في عقد من الزمن.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد في الأسبوع الماضي تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من سبتمبر/آيلول المقبل.

وأفادت تقارير صحفية اليوم أن الشركات المملوكة للحكومة الصينية تلقت أوامر بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية.

ومع تجدد التوترات التجارية، ارتفعت تكهنات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ مزيد من الإجراءات لتيسير السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر في الأسبوع الماضي خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ عقد من الزمن.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر "أي.إس.إم" للإنتاج غير الصناعي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة عند 1.1164 دولار، كما تراجع مقابل الين بنسبة 0.6 بالمائة إلى 105.99 ين.

وفيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 بالمائة مٌسجلة 1.2152 دولار، بينما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.8 بالمائة مٌسجلة 0.9743 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند 97.717.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: الصين تقتلنا بالصفقات التجارية غير العادلة

ترامب: الصين تقتلنا بالصفقات التجارية غير العادلة

ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع لنا أموالاً إضافية لحمايتها

ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع لنا أموالاً إضافية لحمايتها

في هجوم جديد.. ترامب يطالب الفيدرالي بخفض أكبر وأسرع للفائدة

في هجوم جديد.. ترامب يطالب الفيدرالي بخفض أكبر وأسرع للفائدة

مستشار البيت الأبيض: ترامب مرن بشأن تطبيق التعريفات على الصين

مستشار البيت الأبيض: ترامب مرن بشأن تطبيق التعريفات على الصين