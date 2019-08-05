الهيئة السعودية للمقاولين توقع مذكرة تفاهم مع مركز "كفاءة الإنفاق"

الرياض – مباشر: وقعت الهيئة السعودية للمقاولين، اليوم الاثنين، مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق مذكرة تفاهم في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه المذكرة تهدف إلى تفعيل التعاون بين الطرفين بعدة مجالات؛ من أهمها التعاون في مجال تقييم المقاولين، وإعداد العقود الحكومية، بالإضافة للتعاون في مجال التدريب والشراكة في تنفيذ المبادرات التي تخدم الاهداف المشتركة.

ومثل الهيئة السعودية للمقاولين في مراسم التوقيع رئيس الشؤون التنظيمية وخدمات القطاع أحمد عبدالله العبودي، ومن جانب مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الرئيس التنفيذي عبدالرزاق صبحي العوجان.

ويقوم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030.

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