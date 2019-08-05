الروبية الهندية تسجل أكبر وتيرة هبوط في 2019

مباشر: تراجعت العملة الهندية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر وتيرة في العام الحالي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع القلق حيال الموقف السياسي في البلاد إضافة لهبوط اليوان الصيني.

وتعرضت عملة الهند إلى ضغوط على خلفية إعلان الحكومة الهندية إلغاء المادة 370 من الدستور والتي منحت ولاية جامو وكشمير الاستقلال والحرية الكاملة لصياغة قوانينها الخاصة باستثناء مجالات الاتصالات والدفاع والمالية والشؤون الخارجية، وهي الخطوة التي من شأنها تفاقم الوضع الأمني في المنطقة المتنازع عليها.

كما اقترحت الحكومة تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين فيدراليتين.

وكان القادة السياسيين في كشمير تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية قبيل الإفصاح عن قرار الإثنين.

وحذر رئيس وزراء باكستان عمران خان في تغريدة يوم الأحد: "الأفعال العدوانية الجديدة في الهند لديها القدرة على التحول إلى أزمة إقليمية".

وتأثرت الروبية الهندية سلباً كذلك بتراجع العملة الصينية إلى 7 يوانات لكل دولار للمرة الأولى منذ عام 2008، وسط التوترات التجارية المتنامية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.3 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 70.5025 روبية.

كما تأثرت العملة الهندية بالتطورات في الصين، حيث سمحت بكين بتراجع اليوان لأدنى مستوى في عقد من الزمن، في رد فعل على قرار الولايات المتحدة فرض تعريفات على سلع بقيمة 300 مليار دولار.

وفي نفس التوقيت، هبط اليوان الصيني أمام الورقة الأمريكية بأكثر من 1.4 بالمائة ليسجل الدولار 7.0402 يوان.

جدير بالذكر أن الروبية الهندية سجلت مكاسب خلال شهر يوليو/تموز الماضي للشهر الثاني على التوالي مع الاستفادة من موازنة البلاد وقرار الحكومة بشأن بيع سندات في الخارج.