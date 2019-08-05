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دمشق تكشف السبب وراء عدم اندلاع حرب في الخليج

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© REUTERS / SANA

وتوقعت شعبان، خلال حوار مفتوح أقيم في مركز ثقافي في طرطوس، عدم اندلاع حرب لأن فاتورتها باهظة لا يستطيعون تحملها.

وقالت إن "ما يحدث في الخليج هي لعبة عض أصابع والخلافات ستحل فيما بينهم دون حرب، وخاصة أنه ثبت أن أمريكا لن تتمكن من الدخول لإيران عبر الداخل".

وأوضحت مستشارة الرئاسة السورية أن "دمشق ورغم كل محاولات الأعداء ودعمهم للإرهابيين ورغم خيانات بعض أبنائها لها وارتهانهم للخارج تمكنت من دحر الإرهاب عن معظم أراضيها ومن تحويل المشهد الجيو استراتيجي إلى مشهد مختلف عن السابق".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.

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