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استعادة الإنتاج في مصنع لصهر المعادن بحلب

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© Sputnik . Lama Kayali

ينتج المصنع في الوقت الحالي بين 75 – 100 طن من المعدن شهرياً، وتستخدم منتجاته في البناء والتشييد وصناعة الهياكل المعدنية، في ظل وجود مشكلة رئيسية في الإنتاج تتمثل بنقص المواد الخام.

وقال مدير المصنع عبد الكريم كيليسلي: "قبل الحرب أنتج المصنع معداتٍ لحفر آبار النفط والمياه الجوفية، وكان معروفاً حتى خارج حدود سوريا. لكن بعد بدء الحرب كان لا بد من وقف الإنتاج بعد تدمير المنشأة".

وأضاف: "اضطررنا لإعادة بناء كل شيء حتى الجدران، ولم يتبق أية معدات، لذلك بدأنا بالإصلاح وبنينا فرن الصهر بأنفسنا".

جدير بالذكر أنه تم تحرير مدينة حلب من الإرهاب عام 2016، وجميع عمال هذا المصنع كانوا لاجئين وعادوا إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب.

وأوضح كيليسلي: "نحن لسنا المصنع الوحيد الذي يعيد تدوير المعادن، ونستطيع أن نعمل في ثلاث نوبات وإنتاج ثلاث مرات أكثر لو لم تكن خردة المعادن مرتفعة أحياناً وبالتالي يكون شراؤها غير مربحا".

وأشار مؤخرا تقرير للجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع في مدينة حلب إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي عادت للعمل بلغ أكثر من 15000 منشأة، فيما تمت إعادة العمل بـ 7 منشآت للقطاع العام، بينما بلغ عدد المنشآت التي دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي في المدينة الصناعية الشيخ نجار ما يقارب 565 منشأة إضافة لـ 112 مشروعاً من تأهيل وصيانة البنى التحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي والحدائق والمنصفات في المدينة الصناعية، وفقاً لما ذكرته وكالة "سانا".

SputnikNews

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