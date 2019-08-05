وكالة: الصين تطالب شركاتها بتعليق استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن

مباشر: ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الصينية طلبت من الشركات المملوكة لها تعليق وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، بعد قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، اليوم الإثنين، أن شركات المنتجات الزراعية المملوكة للحكومة الصينية أوقفت الآن شراء السلع الزراعية الأمريكية وأنهم ينتظرون رصد مدى تطور المحادثات التجارية.

وفي يوم الخميس الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، بداية من سبتمبر/آيلول المقبل.

وقالت المصادر للوكالة أن المسؤولين الصينين تفاجأت من قرار الرئيس ترامب.

وجاء قرار ترامب عقب إنهاء وفد أمريكي زيارته للصين مباشرة، حيث كانت الأولى بعد قرار استئناف المباحثات التجارية.

وذكر ترامب: "وافقت الصين على شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بكميات كبيرة، لكنها لم تفعل ذلك".

وكانت الصين أعلنت في الأسبوع الماضي أن المفاوضين التجاريين لديها ومن الولايات المتحدة ناقشوا مسألة مشتريات المنتجات الزراعية أثناء المباحثات التجارية.