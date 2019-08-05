عائد السندات الحكومية البريطانية يهبط لأدنى مستوى على الإطلاق

مباشر: تراجع العائد على سندات الحكومة البريطانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تكالب المستثمرين على أسواق الأصول الآمنة.

ويأتي الهبوط في العائد على ديون الحكومة البريطانية مع ارتفاع أسعار تلك السندات نظراً لوجود علاقة عكسية تربط بين كل من الأسعار والعائد.

ودفعت كل من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم إضافة إلى المخاطر ذات الصلة بالبريكست، المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل السندات.

وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها فرض تعريفات جمركية على الجانب الصيني في الأسبوع الماضي، سمح بنك الشعب الصيني بتراجع نطاق تداول اليوان اليوم.

وتجاوز الدولار الأمريكي مستوى 7 يوانات صينية في تعاملات اليوم للمرة الأولى في نحو عقد من الزمن.

ويتخوف المستثمرون من تنفيذ البريكست الصعب في الموعد المحدد لعملية الخروج في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد تأكيد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون على المغادرة مهما كانت النتائج.

ويأتي ذلك على الرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية، حيث ارتفع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 9 أشهر متجاوزاً توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 10:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الحكومة البريطانية لآجل 10 سنوات إلى 0.509 بالمائة.

وكان العائد على تلك الديون التي تستحق السداد بعد 10 أعوام سجل مستوى 0.492 بالمائة في وقت سابق من التعاملات ليكون عند أدنى مستوى على الإطلاق.