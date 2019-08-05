"التحالف": إسقاط طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي تجاه مطارات مدنية بالسعودية

الرياض – مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، صباح اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وأضاف العقيد تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية، بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم (داعش الإرهابي)، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

ولفت المالكي، إلى وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، مبينا أن هذه الجرائم تعد جرائم حرب.

وأكد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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