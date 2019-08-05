السعودي الفرنسي يهبط لأدنى مستوياته منذ مارس بعد النتائج الفصلية

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل سهم البنك السعودي الفرنسي أداء سلبيا خلال تعاملات اليوم الاثنين؛ مسجلا أعلى وتيرة خسائر منذ نهاية مايو/ أيار وأقل مستوياته في أكثر من 4 أشهر؛ متأثرا بضعف الأرباح الفصلية.

وتراجع السهم بنسبة 3.86 بالمائة، بحلول الساعة 12:50 بتوقيت السعودية، ليسجل أعلى وتيرة خسائر منذ جلسة 29 مايو/ أيار الماضي عندما أغلق بتراجع نسبته 5.44 بالمائة.

وفقد السهم 1.5 ريال من قيمته خلال جلسة اليوم الاثنين؛ ليهبط لمستوى 37.35 ريالا، وهو أدنى مستوياته منذ 31 مارس/ آذار 2019؛ بعد تراجعه خلالها لمستوى 37.10 ريالا.

وبلغت قيم التداولات على السهم 34.5 مليون ريال في هذه الأثناء، بالتداول على 897.62 ألف سهم، من خلال تنفيذ 1043 صفقة.

وتراجعت أرباح البنك السعودي الفرنسي 4.4 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح نحو 9 بالمائة بالنصف الأول.

وكشفت البيانات الأولية للبنك، تراجع صافي الربح إلى 804 ملايين ريال، مقابل 841 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى المؤشر العام للسوق- تاسي، تراجع بنحو 1.3 بالمائة في تلك اللحظات، ليهبط لمستوى 8448.43 ريالا.

وتوقع محللون لـ"مباشر" أن تشهد بورصات الخليج في جلسة اليوم الاثنين مزيداً من الأداء الحذر الذي يميل لاستكمال رحلة الهبوط نتيجة لعمليات جني الأرباح والتصحيح الفني لبعض المؤشرات تزامناً مع تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية واشتعال الحرب التجارية مجدداً.

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