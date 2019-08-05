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الأسهم الصينية تتراجع 2% مع هبوط اليوان لأدنى مستوى بعقد

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الأسهم الصينية تتراجع 2% مع هبوط اليوان لأدنى مستوى بعقد الأسهم الصينية تتراجع 2% مع هبوط اليوان لأدنى مستوى بعقد

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الاثنين بنحو 2 بالمائة، مع البيانات الاقتصادية السلبية والتوترات التجارية.

وكانت بيانات مؤشر "كاسين" لمديري المشتريات الخدمي أظهرت اليوم أنه سجل أدنى مستوى في 5 أشهر خلال يوليو/تموز الماضي عند 51.6 نقطة، مقابل مستوى 52 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.

وأنهى مؤشر "شنغهاي" المركب التعاملات على تراجع بنحو 1.6 بالمائة إلى 2821.5 نقطة.

فيما انخفض مؤشر "أي.إس.سي300" بنسبة 1.9 بالمائة عند 3675.7 نقطة.

وتراجع اليوان الصيني أمام الدولار لأدنى مستوى في عقد من الزمن، لتتجاوز العملة الأمريكية 7 يوانات.

وفي يوم الخميس الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد عزمه لتنفيذ تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

وجاءت قرارات ترامب بعد ساعات من اختتام وفد أمريكي زيارة للصين، حيث كانت الأولى من نوعها بعد قرار استئناف المباحثات التجارية.

ورداً على القرارات الأمريكية أعلنت الصين أنها ستتخذ تدابير مضادة حال عزم واشنطن تطبيق مزيد من القيود على السلع الصينية.

مباشر (اقتصاد)

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