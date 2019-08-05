نشاط الخدمات بالصين يُسجل أدنى مستوى في 5 أشهر

مباشر: سجل نشاط الخدمات في الصين أدنى مستوى في 5 أشهر خلال يوليو/تموز الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "كاسين" اليوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل مستوى 51.6 نقطة في يوليو/تموز، مقابل 52 نقطة في يونيو/حزيران، وتوقعات أن يستقر عند ذلك المستوى.

وأوضحت البيانات أن المؤشر الفرعي لطلبيات الصادرات الجديدة عاد للنمو مجدداً وسجل أعلى مستوى في 3 أشهر في الشهر الماضي عند 54 نقطة، مقابل انكماش عند 49.5 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.

وذكر البيان أن الطلب القوي في جميع أنحاء الأسواق العالمية دعم الارتفاع الأخير في الأعمال الجديدة من الخارج.

وأكد التقرير على أن مؤشر ثقة الأعمال للعام القادم لم يشهد تغييراً عن مستويات يونيو/حزيران، على الرغم أن بعض الشركات تتوقع أن ظروف السوق الضعيفة نسبياً في الأشهر المقبلة قد تضغط على الطلب.

وفيما سجل قطاع التشغيل ارتفاع بوتيرة أسرع نسبياً عن التي كانت موجودة خلال يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.6 بالمائة عند 6.9410 يوان.