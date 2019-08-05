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ترامب:بكين تدفع لواشنطن عشرات الملايين من الدولارات والأمور تسير جيداً

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ترامب:بكين تدفع لواشنطن عشرات الملايين من الدولارات والأمور تسير جيداً ترامب:بكين تدفع لواشنطن عشرات الملايين من الدولارات والأمور تسير جيداً

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن الأمور مع الصين تسير بشكل جيد في ظل دفع بكين عشرات الملايين من الدولارات إلى واشنطن.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم السبت، "الصين تدفع لنا عشارات الملايين من الدولارات، حيث أن التخفيضات في قيمة عملتهم وضخ كميات ضخمة من النقد لاستمرار نظامهم جعل الأمر ممكناً".

وأضاف ترامب: "وحتى الآن فأن مستهلكينا لا يدفعون شيئاً ولا يوجد تضخم كما أنه لا يوجد مساعدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي".

وكان ترامب أعلن في نهاية الأسبوع الماضي تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، حيث يعتزم البدء في تطبيق القرار بداية الشهر المقبل.

وأكد ترامب على أن قراره نابع من عدم التزام الصين بتعهداتها، "عاد ممثلونا للتو من الصين بعد إجراء محادثات بناءة تتعلق بصفقة تجارية مستقبلية، كنا نظن أننا عقدنا صفقة مع الصين قبل ثلاثة أشهر، ولكن للأسف، قررت الصين إعادة التفاوض على الصفقة قبل التوقيع".

مباشر (اقتصاد)

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