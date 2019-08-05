نتائج متباينة لـ4 شركات تأمين سعودية بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تباينت نتائج 4 شركات مدرجة ضمن قطاع التأمين بالسوق السعودي، بالربع الثاني والنصف الأول من عام 2019.

وجاءت محصلة النتائج المجمعة للشركات الأربعة، سلبية، بخسائر صافية بلغت 6.4 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 31.11 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وتراجع إجمالي أرباح الشركات في النصف الأول من 2019 إلى 14 مليون ريال، مقابل 44 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بتراجع نسبته 68.12 بالمائة.

وتراجعت أرباح شركة الدرع العربي بنسبة 29.2 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019 إلى نحو 4.74 مليون ريال.

وشهدت كل من شركتي "ميدغلف" و"متلايف" تحولاً إيجابياً بالربع الثاني، بأرباح صافية بلغت 4.12 مليون ريال و560 ألف ريال على التوالي.

وفي المقابل، تحولت "ولاء للتأمين" للخسائر بالربع الثاني، بصافي خسارة بلغ 15.83 مليون ريال، لتتحول بالنتائج المجمعة للشركة.

وقفزت أرباح الشركة التعاونية للتأمين بنحو 84 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، إلى 70.41 مليون ريال، مقارنة بـأرباح قيمتها 38.27 مليون ريال بالربع الثاني من 2018.

ترشيحات:

27 مليون ريال أرباح 4 شركات تأمين سعودية بالربع الثاني

مخصص الزكاة يهبط بأرباح "السعودي الفرنسي" 4.4% في الربع الثاني

سيرا القابضة تهبط بأرباحها 36% في الربع الثاني من 2019

"فتيحي" تهبط بأرباحها 45% في الربع الثاني لانخفاض المبيعات

أرباح "أسمنت المدينة" تقفز إلى 33 مليون ريال بالربع الثاني

3 عوامل ترتفع بأرباح "إم.آي.إس" في الربع الثاني