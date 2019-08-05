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نشاط الخدمات في بريطانيا يُسجل أعلى مستوى بـ9 أشهر

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نشاط الخدمات في بريطانيا يُسجل أعلى مستوى بـ9 أشهر نشاط الخدمات في بريطانيا يُسجل أعلى مستوى بـ9 أشهر

مباشر: ارتفع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في 9 أشهر، وبأكثر من توقعات المحللين.

وكشفت بيانات مؤسسة "ماركت" للأبحاث اليوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي سجل مستوى 51.4 نقطة في يوليو/تموز الماضي، مقابل 50.2 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي سيسجل مستوى 50.4 نقطة في الشهر الماضي.

ومع ذلك أوضحت البيانات أن توقعات الأعمال انخفضت لأدنى مستوى منذ في 4 أشهر، في حين أن الأعمال الجديدة سجلت تحسناً في الأداء بدعم من مبيعات الصادرات.

وفيما أشارت البيانات إلى أن المستويات المرتفعة لنشاط الأعمال، جاءت مدفوعة بالنمو القوي في الأعمال الجديدة، حيث سجل أعلى مستوى منذ سبتمبر/آيلول الماضي.

وبحلول الساعة 8:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2134 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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