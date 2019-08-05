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التأمينات السعودية: مساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد

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التأمينات السعودية: مساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد التأمينات السعودية: مساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد

الرياض – مباشر: كشفت المؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة العربية ، اليوم الاثنين، عن صدور الموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية.

وقالت التأمينات، في بيان لها اليوم، إنه بدأ تنفيذ المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 27 ذو القعدة الماضي اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الأول من شهر ذو الحجة الجاري؛ والقاضي بتعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية؛ بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد؛ ليكون 60 عاما لكلا الجنسين.

وأضافت التأمينات في بيانها، أن النظام كان يسمح للمرأة الحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الـ 55 عاما، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل؛ بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الـ 55 عاما.

وأشارت، إلى أن هذا التعديل يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الـ 60 عاما.

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