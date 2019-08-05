السعودية.. إيداع 484 مليون ريال بحسابات الباحثين عن عمل

الرياض- مباشر: أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" التابع لوزارة العمل السعودية، اليوم الاثنين، أكثر من 484 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يوليو 2019م.

وقال "هدف"، في بيان اليوم الاثنين، إن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 164,950 مستفيدًا ومستفيدة.

وتابع البيان: بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 147,452 مستفيدًا ومستفيدة، مبينًا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يوليو، بلغ 1,336 مستفيدًا ومستفيدة منهم 739 أنثى و 597 ذكرًا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

ترشيحات:

مخصص الزكاة يهبط بأرباح "السعودي الفرنسي" 4.4% في الربع الثاني

سيرا القابضة تهبط بأرباحها 36% في الربع الثاني من 2019

العمل السعودية: استمرار العمل بالعقد الموحد لاستقدام العمالة

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

السعودية.. السيولة النقدية تصل لمستوى قياسي بنهاية الربع الثاني لـ2019

السعودية تخصص رابطاً جديداً للحجاج القطريين بعد حجب آخر

بالتفاصيل..التعديلات الجديدة بأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية بالسعودية

السعودية..إنهاء التمييز في الوظائف بسب العمر أو الجنس