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ضجة في المملكة بسبب ما قام به وزير سعودي في الحرم المكي

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ضجة في المملكة بسبب ما قام به وزير سعودي في الحرم المكي ضجة في المملكة بسبب ما قام به وزير سعودي في الحرم المكي

وتحدث الوزير السعودي إلى عدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، والدموع تنهمر من عينيها، فما كان من الوزير إلا أن بكى متأثرا بدموعها وحضنها وقبل رأسها.

ولاقى الفيديو تداولا كبيرا عبر مواقع التواصل، لا سيما تحت وسم #وزير_الشوون_الإسلاميه"، وبينما أشاد عدد كبير من المدونين بتصرف الوزير الإنساني وعطفه على الحاجة والتصرف بشكل عفوي وأبوي معها، انتقده آخرون وقالوا إن ما قام به مخالف للشريعة الإسلامية.

ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسة نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوو ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزيلندا أخيرا.

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