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الدولار يكسر حاجز 7 يوانات صينية لأول مرة في عقد

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الدولار يكسر حاجز 7 يوانات صينية لأول مرة في عقد الدولار يكسر حاجز 7 يوانات صينية لأول مرة في عقد

مباشر: تراجعت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 1.4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليكسر الدولار حاجز الـ7 يوانات للمرة الأولى فيما يزيد عن عقد من الزمن.

ويأتي الهبوط في قيمة العملة الصينية بعدما حدد بنك الشعب الصيني اليوم متوسط نطاق تداول العملة عند 6.9225 يوان لكل دولار وهي أضعف مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2018.

ويشير الهبوط في قيمة عملة الصين إلى أن البلاد قد تتسامح في مزيد من الضعف باليوان نظراً للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان الرئيس الأمريكي هدد بفرض تعريفات جمركية على السلع الصينية بدايةً من الشهر القادم في الأسبوع الماضي وهو ما دفع بكين للتعهد بإجراءات انتقامية.

ومن شأن ضعف اليوان أن يزيد تكلفة واردات النفط الصينية المقومة بالدولار مع حقيقة أن بكين أكبر مستوردي النفط الخام بالعالم.

وبحلول الساعة 8:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.4 بالمائة لتصعد العملة الخضراء إلى 7.0357 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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