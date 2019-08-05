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"تداول": 5 صفقات خاصة بالسوق السعودي أكبرها على "الإنماء"

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الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ 5 صفقات خاصة على مجموعة أسهم بقمية إجمالية بلغت 46.65 مليون ريال من خلال 1.78 مليون سهم.

وتم تنفيذ أكبر الصفقات في القيمة على سهم "الإنماء"، وبلغت قيمتها 18.3 مليون ريال، وتم التنفيذ بسعر 24.88 ريال.

وكانت ثاني أعلى الصفقات في القيمة على "جرير"، بقيمة بلغت 9.78 مليون ريال، عند سعر 166 ريالا.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

فيما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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