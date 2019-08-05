السعودية.. إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية بموسم الحج

الرياض – مباشر: أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لهذا العام 1440هـ.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها منحت التأشيرات لـ 65 منشأة تمارس نشاط خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنها أنشأت إدارة متخصصة لمتابعة أعمال التأشيرات الموسمية والمؤقتة وأعمال الحج.

وبينت الوزارة، أن من بين مهام الإدارة دراسة وإصدار التأشيرات الموسمية والمؤقتة، والتنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة مخالفات التأشيرات الموسمية والمؤقتة.

وتابعت: إلى جانب المشاركة في وضع خطط الطوارئ لموسم الحج لقطاع التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد انتهاء موسم الحج.

وتشارك فرق تفتيش الوزارة خلال موسم الحج للتأكد من التزام المنشآت العاملة في الموسم بأنظمة ولوائح العمل.

وأكدت الوزارة، في بيان، تمسكها بالعقد الموحد ومدة الاستقدام حفاظاً على حقوق الجميع، علماً بأن العقد يؤكد على قدوم العاملة المنزلية خلال مدة التعاقد وهي 90 يوماً.

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