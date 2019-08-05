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أسعار النفط تتراجع.. وخام برنت دون 61 دولاراً

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أسعار النفط تتراجع.. وخام برنت دون 61 دولاراً أسعار النفط تتراجع.. وخام برنت دون 61 دولاراً

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع هبوط خام برنت دون مستوى 61 دولاراً مع مخاوف بشأن الطلب على الخام.

وتأثر سوق الخام سلباً من التوترات التجارية التي من شأنها أن تترجم إلى تباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي الحد من الطلب على النفط من جانب أكبر اقتصادين بالعالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح بأنه قد يفرض تعريفات بقيمة 10 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل ثم أعلن لاحقاً أن هذه الرسوم قد تتجاوز 25 بالمائة.

وبالنظر إلى نشاط التنقيب الأمريكي، فإن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجع بمقدار 6 منصات خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 7:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 60.96 دولار للبرميل.

وخلال تلك الفترة، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 54.95 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي سجل خسائر بنحو 1 بالمائة في الأسبوع الماضي فيما تراجع برنت القياسي بنسبة 2.5 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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