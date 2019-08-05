"مجموعة فتيحي" تقرر توزيع 20 هللة للسهم عن النصف الأول

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2019م، بواقع 20 هللة للسهم، تمثل 2 بالمائة من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 8 أغسطس / آب 2019م، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق.

وبينت الشركة أن قيمة التوزيعات تبلغ نحو 11 مليون ريال يتم توزيعها على 55 مليون سهم.

وتراجعت أرباح مجموعة فتيحي 45.3 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، إلى 7.45 مليون ريال، مقابل 13.63 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات أمس الأحد عند مستوى 11.58 ريال بارتفاع نسبته 0.7 بالمائة.

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