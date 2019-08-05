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"المعذر ريت" يقترض 400 مليون ريال للاستحواذ على أصول عقارية

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الرياض- مباشر:  أعلنت شركة "أصول وبخيت الاستثمارية"، عن توقيع صندوق "المعذر ريت"، أمس الأحد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع "مصرف الراجحي" بقيمة 400 مليون ريال.

 وأضافت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات ميلادية من تاريخ سحب مبلغ التمويل، على أن يتم سداد كامل قيمة المبالغ المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة التمويل ويكون سداد هامش الربح على أساس نصف سنوي يبدأ عند سحب التمويل من المصرف.

وتابع البيان، أن التمويل سيكون بشكل تناسبي حسب المبلغ المسحوب، مبينة أنه تم الحصول على التمويل مقابل ضمان سند لأمر ورهن للعقارات.

وأشارت إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل خطط الصندوق التوسعية من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل، بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباحه والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التمويل.

وقالت إنه لا يوجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة أو تعاملات تنطوي على تضارب مصالح في الاتفاقية.

وأضاف البيان أن الأثر الناتج من هذه التسهيلات يهدف إلى تمويل خطط الصندوق التوسعية من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل، بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التمويل.

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