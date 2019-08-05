مؤشر مديري المشتريات بالسعودية يتراجع لأول مرة في 2019

الرياض – مباشر: سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية، تراجعا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي إلى 56.6 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوياته في 19 شهرا خلال يونيو/ حزيران بمستوى 57.4 نقطة.

وقالت الدراسة التي أعدتها شركة أبحاث "IHS Markit"، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وفقاً لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بالسعودية سجل انخفاضا إلى أدنى مستوى في 5 أشهر خلال شهر يوليو/ تموز، وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها المؤشر في 2019.

يذكر أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بالسعودية مؤشرا مركبا تم إعداده؛ ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأضافت الدراسة، أن تحسن الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط استمر في شهر يوليو/ تموز، إلا أن تباطؤ زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة واستمرار ضعف ثقة الشركات أدى إلى بداية ضعيفة بشكل عام للربع الثالث من العام.

وأوضحت، أن البيانات أشارت على صعيد الأسعار إلى غياب الضغوط التضخمية، بعد أن أبقت الشركات أسعار منتجاتها وخدماتها كما هي في ظل تحسنٍ بسيط في التكاليف الإجمالية وقوة المنافسة.

ولفتت الدراسة، إلى أنه على الرغم من أن وتيرة نمو الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط ظلت قوية في مجملها، إلا أنها تراجعت بشكل إضافي عن الذروة المسجلة مؤخرا في شهر مايو/ أيار، ووصلت إلى أضعف مستوياتها منذ شهر فبراير/ شباط.

وبحسب الدراسة، كان شهر يوليو/ تموز هو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يشهد زيادة في الأعمال الجديدة، وتراجعت وتيرة النمو إلى أضعف مستوياتها منذ شهر يناير/ كانون الثاني، لكنها كانت متماشية بشكل عام مع متوسط السلسلة طويل المدى (منذ شهر أغسطس/ آب 2009.

وشهدت طلبات التصدير زيادة للشهر الخامس على التوالي وبأسرع معدل منذ شهر فبراير/ شباط 2017.

وأشارت الدراسة، إلى أن غياب الضغوط على القدرات التشغيلية ومحاولات احتواء التكاليف أدى إلى زيادة هامشية في معدل التوظيف.

وبينت، أن زيادة سرعة المدفوعات أدت إلى الموردين والطلبات المباشرة من المشترين بزيادة سرعة التسليم إلى تحسنٍ آخر في أداء الموردين خلال الشهر.

وخلال يونيو/ حزيران، سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية، ارتفاعاً إلى 57.4 نقطة، مقابل 57.3 نقطة في مايو / أيار، وهي أعلى قراءة منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2017.

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