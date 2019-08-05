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الذهب يربح 16 دولاراً مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن

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الذهب يربح 16 دولاراً مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن الذهب يربح 16 دولاراً مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليربح المعدن حوالي 16 دولاراً ويسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن.

وتأتي المكاسب في قيمة المعدن النفيس على خلفية التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى القلق بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

ومن شأن التعريفات الجمركية أن تجبر البنك المركزي الأمريكي على خفض الفادة أكثر مما كان يأمل من أجل حماية الولايات المتحدة من مخاطر السياسة التجارية.

وكان الفيدرالي نفذ في الأسبوع الماضي أول عملية خفض لمعدل الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية والذي بلغ 25 نقطة أساس ليتراوح معدل الفائدة بين 2 إلى 2.25 بالمائة.

ويضاف إلى النظرة القاتمة حيال الاقتصاد العالمي، استمرار تراجع قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في نحو خمسة أشهر خلال شهر يوليو/تموز الماضي بحسب ما أظهرت البيانات اليوم.

وتلقى الذهب كذلك الدعم من الخسائر التي خيمت على أسواق الأسهم، حيث أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في شهرين كما تراجعت البورصات الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة في المستهل.

وفي الوقت نفسه، استفاد المعدن الأصفر من انخفاض قيمة الورقة الخضراء، حيث لامس مؤشر الدولار أدنى مستوى في أسبوع ما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يوازي 11.10 دولار ليصل إلى 1468.60 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 1.1 بالمائة أو ما يعادل 16.07 دولار في تمام الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ليسجل 1457.12 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ مايو/آيار 2013.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.972.

مباشر (اقتصاد)

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