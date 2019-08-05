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الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع استمرار المخاوف التجارية

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الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع استمرار المخاوف التجارية الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع استمرار المخاوف التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار مخاوف المستثمرين حول العالم على خلفية تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقاد قطاع الموارد الأساسية الخسائر في البورصات الأوروبية بانخفاض 2.5 بالمائة في مستهل التعاملات كما جاءت غالبية القطاعات تقريباً داخل النطاق الأحمر.

وكانت الأسواق العالمية عانت من جلسة متقلبة يوم الجمعة الماضية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد نيته بشأن فرض تعريفات على المنتجات الصينية.

ومع تصاعد المخاوف، ابتعد المستثمرون عن حيازة الأصول الخطرة مثل الأسهم في حين تدفقوا على أسواق الملاذ الآمن مثل الذهب والعملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وعلى صعيد آخر، أعلن بنك "إتش.إس.بي.سي" مغادرة مفاجآة للرئيس النتفيذي "جون فلينت" قائلاً إن البنك بحاجة لتغيير في القيادة العليا من أجل معالجة تحديات البيئة العالمية، وذلك على الرغم من تحقيقه زيادة 16 بالمائة في أرباح النصف الأول من العام.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 1بالمائة مسجلاً 374.3 نقطة كما هبط مؤشر فوتسي الياباني بنسبة مماثلة 1 بالمائة إلى 7330.3 نقطة.

وفي الوقت نفسه شهد مؤشر داكس الألماني انخفاضاً يتجاوز 0.9 بالمائة إلى 11762.1 نقطة كما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 1 بالمائة مسجلاً 5304.9 نقطة.

وخلال تلك الفترة، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1122 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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