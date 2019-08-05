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نيكي الياباني يتراجع 1.7% ويسجل أدنى إغلاق في شهرين

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نيكي الياباني يتراجع 1.7% ويسجل أدنى إغلاق في شهرين نيكي الياباني يتراجع 1.7% ويسجل أدنى إغلاق في شهرين

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليغلق نيكي الياباني عند أدنى مستوى في شهرين مع المخاوف حيال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم إضافة لقوة الين.

وتستمر المخاوف بين صفوف المستثمرين على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد بشأن اعتزامه فرض تعريفات جديدة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار في وقت لاحق من هذا العام، وسط تعهدات صينية بالانتقام.

وتسببت قوة العملة اليابانية كذلك في آثار سلبية على البورصة، ليهبط سهم نيسان بنسبة 4.3 بالمائة وسهم باناسونيك بنحو 3.7 بالمائة.

وبنهاية جلسة اليوم، هبط مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7 بالمائة ليتراجع إلى 20720.3 نقطة، مسجلاً أسوأ إغلاق منذ 5 يونيو/حزيرات الماضي.

وتضاف خسائر اليوم إلى انخفاض تجاوز الـ2 بالمائة يوم الجمعة الماضية في استمرار للاتجاه الهابط داخل الأسواق المالية اليابانية.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فأغلق عند مستوى 1505.9 نقطة وهو ما يمثل هبوطاً بنحو 1.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 106 ين.

مباشر (اقتصاد)

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