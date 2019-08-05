أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطرق والازدحام المروري من خلال خرائط google maps -
مساء dmc - أميرة رضا : انهرت من رد فعل أستاذ خالد جلال لما أتفرج علي أدائي الفني -
مساء dmc - خالد جلال يتحدث بإنبهار عن دور شريف عرفة في إخراج فيلم الممر بصورة مختلفة -
مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc" -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019 -
8 الصبح - الأثار : وصول مسلة الملك رمسيس الثاني إلي مدينة العلمين الجديدة -
8 الصبح - استرداد الأراضي : استرداد 3 ملايين و569 ألف فدان في 10 أيام -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطقس ودرجات الحراراة بتاريخ 8-8-2019 -
مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها -
دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

عزوف 600 ألف سعودي عن السياحة في الخارج... ما السبب

Google+ Print

ووصفت الإحصاءات السائح السعودي بأنه "الأكثر إنفاق على مستوى العالم"، وقال خبير سياحي في تصريح تلفزيوني، إن "السنوات المقبلة ستشهد نموا كبيرا في صناعة قطاع الترفيه والسياحة المحلية كأحد الأهداف الرئيسة لـ"رؤية المملكة 2030" لتنمية الاقتصاد المحلي بتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وتوقع المتخصص في المجال السياحي، أنه "في السنوات الخمس المقبلة لن يخلو منزل في من موظف يعمل في قطاع السياحة والترفيه، لأهميته"، ورأى أن مشروع "نيوم" في المملكة سيكون "مرحلة جديدة ومفصلية في تاريخ السياحة في المنطقة".

وسجل الخبير السعودي أن "الفنادق في المملكة قبل خمس سنوات كانت موجودة بأعداد خجولة، وبعد الترتيبات والتنظيمات حصل نمو كبير فيها"، مضيفا أن أكثر من 1800 غرفة جديدة ضمن 187 فندقا من فئات خمس نجوم وأربع نجوم وثلاث نجوم، ستفتتح في عام 2020.

ووفق تقرير إحصائي صدر في أبريل/نيسان الماضي، فإن الإنفاق السياحي على السياحة الداخلية في المناطق السعودية بلغ 46 مليار ريال عام 2018، بينما بلغ الإنفاق على السياحة الوافدة للمملكة 75 مليار ريال في ذات العام، بإجمالي قدره 121 مليار ريال، ما يعكس حجم الصناعة والحركة السياحية في السعودية مؤخرا.

بالتزامن مع ذلك، كشفت إحصائية صادرة عن مركز "ماس" للمعلومات والأبحاث السياحية التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة "انخفاض إجمالي الرحلات السياحية خلال الـ6 أشهر الماضية إلى 10.2 مليون رحلة سياحية مقارنة بـ 10.8 ملايين رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض 5% بواقع 600 ألف رحلة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير