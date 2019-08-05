إعلان من شركة أصول وبخيت الاستثمارية بخصوص تطور جوهري على صندوق المعذر ريت (توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 400,000,000 ريال سعودي من مصرف الراجحي)

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية أن صندوق المعذر ريت قد وقع على اتفاقية تسهيلات مصرفية مع مصرف الراجحي بتاريخ 03/12/1440هـ الموافق 04/08/2019م، وذلك للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 400,000,000 ريال سعودي مقابل ضمان سند لأمر ورهن للعقارات.

كما يوضح مدير الصندوق بأن مدة التمويل تبلغ خمسة سنوات ميلادية من تاريخ سحب مبلغ التمويل، على أن يتم سداد كامل قيمة المبالغ المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة التمويل ويكون سداد هامش الربح على أساس نصف سنوي يبدأ عند سحب التمويل من المصرف، ويكون بشكل تناسبي حسب المبلغ المسحوب.

كما يوضح مدير الصندوق بأن الأثر الناتج من هذه التسهيلات يهدف إلى تمويل خطط الصندوق التوسعية من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل، بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التمويل.

كما يوضح مدير الصندوق بأنه لا يوجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة أو تعاملات تنطوي على تضارب مصالح في الاتفاقية.