يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

شروط الترشح:

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة.

2. استيفاء وتوقيع استمارة ساب للترشح من قبل المرشح للعضوية شخصياً، وتعبئة الجدول المرفق. (مرفق3)

3. أن يرفق المرشح بطيه طلب نسخة واضحة من الهوية الشخصية والعائلية الخاصة للسعوديين و الغير سعوديين (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة وجواز السفر والإقامة للغير سعودي).

4. أن يرفق المرشح بياناً بسيرته الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال أعمال وأنشطة البنوك (إن وجدت).

5. في حال سبق للمرشح شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، فعليه إرفاق بيان يتضمن تفاصيل أسماء الشركات المساهمة التي كان عضواً بمجالس إداراتها، وتواريخ شغله العضوية.

6. تعبئة نموذج (الملاءمة) الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي وتوقيع النموذج من قبل المرشح على الرابط التالي SAMA Fit and Proper.

7. تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة رقم (3) الخاص بهيئة السوق المالية على الرابط التالي CMA Form 3.

8. المرشح الذي سبق له أن كان عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، فعليه/عليها تقديم بيان من إدارة البنك لأخر دورة شغلها/شغلتها مستوفياً ما يلي:

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال فترة عضويته.

- عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لجميع الاجتماعات.

- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة، ونسبة حضوره لتلك

الاجتماعات.

- ملخصاً للنتائج المالية التي حققها البنك خلال كل سنة من سنوات عضويته.

9. على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح/تفصح عن أي من حالات تعارض المصالح:

أ‌) الإفصاح عن وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

ب‌) الإفصاح عن أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.