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اعلان شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات وذلك لارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض كمية المبيعات لانخفاض الطلب تبعاً للظروف موسمية إضافة إلى انخفاض الايرادات الاخرى يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات وذلك لارتفاع متوسط سعر البيع بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات الاخرى طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل

مباشر (اقتصاد)

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