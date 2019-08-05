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اعلان شركة صدارة للخدمات الأساسية عن النتائج المالية الأولية لشركتها الأم صدارة للكيميائيات للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر)

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اعلان شركة صدارة للخدمات الأساسية عن النتائج المالية الأولية لشركتها الأم صدارة للكيميائيات للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر) اعلان شركة صدارة للخدمات الأساسية عن النتائج المالية الأولية لشركتها الأم صدارة للكيميائيات للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر)
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ظهر الارتفاع في صافي الخسارة لهذا الربع بسبب الانخفاض في مبيعات قطاع كيماويات الأداء مقارنة بنفس الربع من العام السابق. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ظهر الانخفاض في صافي الخسارة لهذا الربع بسبب الزيادة في هامش مبيعات أداء البلاستيك و مبادرة تحسين التكاليف مما أدى الى خفض التكاليف الثابتة مقارنة بالربع السابق. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ظهر الارتفاع في صافي الخسارة لهذا الربع بسبب الانخفاض في مبيعات قطاع كيماويات الأداء مقارنة بنفس الربع من العام السابق. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل معلومات اضافية لا يوجد بيانات جوهرية تفصيلية للشركة المدرجة، شركة صدارة للخدمات الأساسية، حيث أن الغرض الرئيسي من تأسيسها هو إصدار الصكوك. ولن يترتب عليها أي التزامات أو عمليات هامة إلا فيما يتعلق بالصكوك. وعلى هذا الأساس، فإن هذا الإعلان يعكس النتائج المالية للشركة الأم، شركة صدارة للكيميائيات.

مباشر (اقتصاد)

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