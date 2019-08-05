اعلان مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بلغت الايرادات خلال الربع الحالى 488 مليون ريال سعودى مقابل 531 مليون ريال سعودى للربع المماثل من العام السابق ، وذلك يشكل انخفاض قدره 8%

بلغت إيرادات الفترة الحالية 954 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1,013مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 6%.

بلغ إجمالي الربح خلال الربع الحالي 341 مليون ريال سعودي مقارنة 405 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 16%

بلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية 643 مليون ريال سعودي مقارنة 760 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 15 %

بلغ الربح التشغيلي للربع الحالي 87 مليون ريال سعودي مقارنة 218 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 60%

بلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 152 مليون ريال سعودي مقارنة 353 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 57%

صافى الربح بعد الزكاة والضرائب في الربع الحالي 66 مليون ريال مقابل صافى ربح 103 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدرة 35%

بلغ صافى الربح بعد حقوق الملكية الغير مسيطرة خلال الربع الحالي 65 مليون ريال مقابل صافى ربح 107 مليون في الربع نفسة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 39%

بلغ صافى الربح بعد الزكاة والضرائب في الفترة الحالية 115 مليون ريال مقابل صافى ربح 185 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض بلغت 38%

بلغ صافى الربح بعد حقوق الملكية الغير مسيطرة خلال الفترة الحالية 112 مليون ريال مقابل 193 مليون في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 42 %

بلغ إجمالي الدخل الشامل قبل حقوق الملكية الغير مسيطرة للربع الحالي 62 مليون ريال مقابل 89 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 30%

بلغ إجمالي الدخل الشامل بعد حقوق الملكية الغير مسيطرة للربع الحالي 61 مليون ريال مقابل 93 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 35% .

بلغ إجمالي الدخل الشامل قبل حقوق الملكية الغير مسيطرة للفترة الحالية 117 مليون ريال مقابل 180 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 35%

بلغ إجمالي الدخل الشامل بعد حقوق الملكية الغير مسيطرة للفترة الحالية 115 مليون ريال مقابل 188 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 39%

بلغ إجمالي الدخل الشامل قبل حقوق الملكية الغير مسيطرة للربع الحالي 62 مليون ريال مقابل 55 مليون ريال للربع السابق من العام الحالى بارتفاع قدره 13%

بلغ إجمالي الدخل الشامل بعد حقوق الملكية الغير مسيطرة للربع الحالي 61 مليون ريال مقابل 53 مليون ريال للربع السابق من العام الحالى بارتفاع قدره 14%

بلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الحالي 0.22 ريال للسهم مقابل 0,36 ريال للسهم الواحد في الربع المماثل من العام السابق

بلغت ربحية السهم الواحد خلال الفترة الحالية 0.37يال للسهم مقابل 0.64 ريال للسهم الواحد في الفترة المماثلة من العام السابق

بلغ اجمالى حقوق المساهمين( بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية 5772 مليون ريال مقابل 6096 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ، وذلك بأنخفاض وقدرة 5 %