اعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لتعكس الزيادة في رأسمال الشركة من 40 مليون سهم إلى 80 مليون سهم من خلال إصدار حقوق اولوية بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 10 سبتمبر 2018, تم أيضًا إعادة احتساب خسارة السهم لفترة المقارنة لتعكس الزيادة في المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية بسبب عنصر المكافأة المتضمنة في حقوق الأولوية. تم احتساب ربحية السهم للفترة الحالية بقسمة صافي الربح بعد الزكاة و الضريبة 3,791 ألف ريال سعودي للفترة الحالية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم البالغ عددها 80,000 ألف سهم. بالإضافة إلى ذلك تم إعادة احتساب خسارة السهم للفترة المقارنة بقسمة صافي الخسارة بعد الزكاة و الضريبة 34,838 ألف ريال سعودي للفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المعدل البالغ عددها 46,800 ألف سهم.

بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 0.05 مقارنة مع خسارة السهم 0.74 للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية 694,836 ألف ريال، مقابل 462,474 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 50.2%.

بلغت خسائر الشركة المتراكمة كما في 30/06/2019 مبلغ وقدره 255,815 ألف ريال و ذلك بنسبة 31.98 % من رأسمالها البالغ 800,000 ألف ريال.

بلغ صافي الربح بعد الزكاة و الضريبة خلال الربع الحالي 838 ألف ريال مقابل صافي خسارة بعد الزكاة و الضريبة 10,137 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق، و مقابل 3,982 ألف ريال خلال الربع السابق, و ذلك بانخفاض قدره 78.9%.

بلغ صافي الربح بعد الزكاة و الضريبة خلال الفترة الحالية 3,791 ألف ريال مقابل صافي خسارة بعد الزكاة و الضريبة 34,838 ألف ريال للفترة المماثل من العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل لعمليات التأمين خلال الربع الحالي 0 ألف ريال مقابل 10 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق و مقابل 601 ألف ريال خلال الربع السابق. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين خلال الربع الحالي 4,028 ألف ريال مقابل اجمالي خسارة شاملة 10,496 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق، و مقابل 5,750 ألف ريال للربع السابق, و ذلك بانخفاض قدره 29.9%.

بلغ إجمالي الدخل الشامل لعمليات التأمين خلال الفترة الحالية 589 ألف ريال مقابل 21 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق، و ذلك بارتفاع قدره 2,704.8%. كما بلغ إجمالي الدخل الشاملة للمساهمين خلال الفترة الحالية 8,749 ألف ريال، مقابل إجمالي خسارة شاملة 35,238 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

لقد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم 16 - الإيجارات ابتداءا من 01 يناير 2019. للمزيد من التفاصيل حول الاُثر المترتب بعد التطبيق الرجاء مراجعة القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 ايضاح رقم 4 (التقديرات في السياسات المحاسبية والتعديلات).