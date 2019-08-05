اعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

استطاعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) تحقيق نتائج إيجابية على التوالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2019 حيث بلغ صافي الدخل للفترة المشمولة بالتقرير 13.04 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 12.96 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق.

فيما يلي شرح موجز لبعض الإيضاحات المهمة :

الإيرادات من العقود:

بلغت المبيعات المحققة من تقديم الخدمات والصيانة والخدمات الفنية المتعلقة بالقوى العاملة مبلغا 122.18 مليون ريال سعودي في الربع الحالي من العام 2019م مقابل 107.88 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق مسجلة بذلك نمواً بنسبة 13٪..

فيما بلغت مبيعات الشركة من بيع رخص برامج الحاسب الآلي مبلغا قدره 68.71 مليون ريال سعودي في الربع الحالي من العام المالي 2019م مقابل 64.57 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق ، مسجلاً يذلك نمواً بنسبة 7٪.

بلغت مبيعات أجهزة الحاسب الآلي مبلغا قدره 47.21 مليون ريال سعودي في الربع الحالي من العام المالي 2019م مقابل 100.96 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق ، مسجلة انخفاضاً بنسبة 53٪.

سجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS نمواً بنسبة 13.6 ٪ في الإيرادات من العقود خلال النصف الأول من عام المالي لسنة 2019 (449.3 مليون ريال سعودي) مقارنة بالنصف الأول من العام المماثل لسنة 2018 حيث سجلت الشركة ايرادات تقدر ب (395.5 مليون ريال سعودي).

إجمالي الأرباح: حققت شركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS أرباحًا إجمالية قدرها 35.84 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام المالي 2019م مقابل 30.05 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق ، مسجلة نموًا بنسبة 19.3٪. يعزى ذلك إلى التحسينات المستمرة في هوامش إجمالي القطاعات الإنتاجية للشركة.

على المستوى العام بلغ إجمالي هامش الربح الإجمالي٪ المسجل خلال الربع الحالي من العام المالي 2019م 15.1٪ مقابل 11.0٪ في الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي الربح من مبيعات الخدمات والصيانة والحدمات الفنية المقدمة من القوى العاملة 16.56 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقابل 10.14 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق مسجلاً نمواً بنسبة 63٪

بلغ إجمالي الربح من مبيعات رخص الحاسب الآلي 13.33 مليون ريال سعودي في الربع الحالي من عام 2019م مقابل 10.44 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق مسجلاً نمواً بنسبة 28٪

بلغ إجمالي الربح من مبيعات أجهزة الحاسب الآلي مبلغ 5.95 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقابل 9.47 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق مسجلاً انخفاضًا بنسبة 37٪.

سجلت الشركة نموًا بنسبة 43.2٪ في إجمالي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة مع النصف الأول من عام 2018. وهذا إنجاز مهم بسبب المبادرات المستمرة التي اتخذتها إدارة الشركة.

بلغت مصاريف البيع والتسويق 2.75 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقابل 1.93 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق ، مسجلة زيادة قدرها 42٪ بقيمة 0.82 مليون ريال سعودي. ويرجع ذلك إلى عوامل مثل الزيادة العامة في رواتب الموظفين في فسم المبيعات والتسويق ودفع العمولات والمكافآت.

بلغت المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي من عام 2019م مبلغاً وقدره 13.33 مليون ريال سعودي مقابل 8.41 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق ، مسجلة زيادة قدرها 59 ٪. هذا بسبب الزيادة في رواتب الموظفين في وحدات الأعمال والأقسام الأخرى ، ودفع المكافآت والعمولات و مخصص العملاء وفق نموذج خسائر الإئتمان المتوقعة حسب المعيار المالي 9.