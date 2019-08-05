اعلان البنك السعودي الفرنسي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

تم احتساب ربحية السهم للعام الحالي والأعوام السابقة بقسمة صافي الدخل بعد الزكاة و ضريبة الدخل لكل فترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بعد إستثناء أسهم الخزينة.

ارتفع صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الثاني من عام 2019 بنسبة 3.69% و بقيمة 955 مليون ريال مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 و الذي بلغ 921 مليون ريال و يجعل ذلك انخفاضاً بنسبة 15.19% مقارنة بالربع الأول من عام 2019 بقيمة 1,126 مليون ريال.

ارتفع صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 2.41% لتصل 2,082 مليون ريال للنصف الأول من عام 2019 و بمقارنة بالنصف الأول من عام 2018 و الذي بلغ 2,033 مليون ريال.

بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل للربع الثاني من عام 2019 بقيمة 152

مليون ريال و بالمقابل بلغ 79 مليون ريال للربع الثاني من عام 2018

و بلغ 209 مليون ريال للربع الأول من عام 2019.

بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل للنصف الأول من عام 2019 بقيمة 361

مليون ريال وبالمقارنة بلغ 142 مليون ريال للنصف الأول من عام 2018.

ارتفع مخصص الزكاة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق و

يرجع ذلك بسبب التغيير في العملية الحاسبية للزكاة.