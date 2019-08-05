إعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )والمتضمن زيادة راس المال

بند توضيح مقدمة تدعو شركة الأعمال التطويرية الغذائية مساهميها

إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (الاجتماع الأول)

والمتضمن زيادة رأس المال

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض، فندق رند حي السليمانية رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/i5yxjaywnc12 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-01-10 الموافق 2019-09-09 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

3) التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018م.

4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح اسهم مجانية للمساهمين من الارباح المبقاة بما يعادل (1) سهم لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال، علماً ان رأس المال قبل الزيادة هو 12,500,000 ريال لعدد 1,250.000 سهم وسيكون بعد الزيادة 25,000,000 ريال لعدد 2,500.000 سهم، تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.