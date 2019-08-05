أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطرق والازدحام المروري من خلال خرائط google maps -
مساء dmc - أميرة رضا : انهرت من رد فعل أستاذ خالد جلال لما أتفرج علي أدائي الفني -
مساء dmc - خالد جلال يتحدث بإنبهار عن دور شريف عرفة في إخراج فيلم الممر بصورة مختلفة -
مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc" -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019 -
8 الصبح - الأثار : وصول مسلة الملك رمسيس الثاني إلي مدينة العلمين الجديدة -
8 الصبح - استرداد الأراضي : استرداد 3 ملايين و569 ألف فدان في 10 أيام -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطقس ودرجات الحراراة بتاريخ 8-8-2019 -
مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها -
دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )والمتضمن زيادة راس المال

Google+ Print
إعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )والمتضمن زيادة راس المال إعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )والمتضمن زيادة راس المال
بند توضيح مقدمة تدعو شركة الأعمال التطويرية الغذائية مساهميها

إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (الاجتماع الأول)

والمتضمن زيادة رأس المال

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض، فندق رند حي السليمانية رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/i5yxjaywnc12 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-01-10 الموافق 2019-09-09 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

3) التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018م.

4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح اسهم مجانية للمساهمين من الارباح المبقاة بما يعادل (1) سهم لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال، علماً ان رأس المال قبل الزيادة هو 12,500,000 ريال لعدد 1,250.000 سهم وسيكون بعد الزيادة 25,000,000 ريال لعدد 2,500.000 سهم، تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

نموذج التوكيل down-pdf-ico.png التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح الجمعة 06/01/1441هـ الموافق06/09/2019م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa). احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأما التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112886880 أوالبريد الإلكتروني dwf.com.sa@board الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية

استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019