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تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م

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تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م
بند توضيح مقدمة قرر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 أغسطس 2019م بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-12-03 الموافق 2019-08-04 اجمالي المبلغ الموزع 11000000 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 55000000 حصة السهم من التوزيع 20 هللة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 2 تاريخ الأحقية تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 8 أغسطس 2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً معلومات اضافية وتود الشركة أن تذكر مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع الذي سيعلن عنه لاحقاً.

ونود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب -غير المقيمين- إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

والله الموفق.

مباشر (اقتصاد)

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