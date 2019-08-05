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اعلان مجموعة فتيحي القابضة عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان مجموعة فتيحي القابضة عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان مجموعة فتيحي القابضة عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
يعود سبب الانخفاض في صافي ربح الفترة الحالية من عام 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:-

1)- انخفاض المبيعات خلال الفترة الحالية من عام 2019م بنسبة 18.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

2)- انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الفترة الحالية من عام 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 30.1%.

و من الجوانب الايجابية خلال الفترة الحالية من عام 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق :-

1)- ارتفاع صافي ربح الإستثمارات خلال الفترة الحالية من عام 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 37.4%.

2)- انخفاض مصروفات البيع والتوزيع خلال الفترة الحالية من عام 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 20.4%.

3)- انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية خلال الفترة الحالية من عام 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 22.7%.

4)- انخفاض مصروف الزكاة خلال الفترة الحالية من عام 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 10%.

وقد تم اعاده تبويب أرقام الفترة الحالية من عام 2019م و من ثمّ تم اعادة تبويب أرقام الفترة المماثلة من العام السابق حيث تم اضافة بند حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة و صافي ربح الاستثمارات إلى بند الإيرادات وكذلك تم اضافتها ضمن اجمالي الربح خلال الفترات المالية المعروضة.

مباشر (اقتصاد)

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