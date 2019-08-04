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شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لأسمنت القصيم" عند 42.9ريال سعودي

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شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لأسمنت القصيم" عند 42.9ريال سعودي شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لأسمنت القصيم" عند 42.9ريال سعودي

الرياض - مباشر: حددت شركة الأهلي كابيتال، السعر المستهدف لسهم شركة أسمنت القصيم، عند 42.9 ريال سعودي.

وقالت الأهلي كابيات في مذكرة بحثية اليوم الأحد، إن شركة القصيم للأسمنت أعلنت عن مجموعة قوية من النتائج الربع الثاني، مع زيادة صافي الدخل بشكل كبير على أساس سنوي إلى 70 مليون ريال سعودي، مقابل 18 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2018.

وتعتقد الأهلي كابيتال أن الفرق جاء أساساً من كميات أعلى من المتوقع والبالغ 700 ألف طن في الربع الثاني، مقابل تقديرات بنحو 600 ألف طن.

وأضافت: "علاوة على ذلك جاءت البيع بقيمة 221 ريال سعودي للطن مقابل تقديرات بقيمة 193 ريال للطن، و125 ريال للطن خلال الربع الثاني من 2018.

وحددت الأهلي كابيتال موقفها محايداً من القصيم للأسمنت، مع معدل ربح قدره 42.9 ريال سعودي.

وتعتقد الأهلي كابيتال، أن استقرار أسعار البيع المرتفعة لشركة أسمنت القصيم ولاعبين آخرين هو أمر إيجابي رئيسي، متوقعة أن يبدأ الطلب من المشروعات الضخمة بحلول الربع الأول من عام 2020، سيكون المحفز الرئيسي لهذا القطاع.

كانت أرباح شركة أسمنت القصيم قفزت 283.36 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح 67.39 بالمائة في النصف الأول.

وكشفت بيانات الشركة ارتفاع صافي الربح إلى 70.46 مليون ريال، مقابل 18.38 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

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