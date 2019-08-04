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الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

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الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

وقال عبد في تغريدات على صفحته الرسمية في تويتر”ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية، لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي، وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف، في مواجهة ميليشيا التمرد الحوثي، والمشروع الإيراني في المنطقة“.

وأعرب رئيس عن ”التزام الحكومة والتحالف العربي بقيادة ، بالدفاع عن كل اليمنيين، وأن محاولة الحوثيين استغلال ما يحدث في عدن سيفشل، وأن ذلك لن يغير من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة، وتمزيق النسيج الاجتماعي، واقترافهم أسوأ أنواع الممارسات العنصرية والإجرامية حيال الشعب اليمني، في كل مكان من أرض الوطن“.

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، في ظل استمرار الحملات التي شهدتها العاصمة المؤقتة على مدى اليومين الماضيين، والتي تستهدف إعادة الشماليين إلى مناطقهم  بدعوى ”تأمين عدن“ عقب تعرضها لعدة هجمات مؤخرا.

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